COD Modern Warfare: Infinity Ward promette mappe multiplayer ben strutturate

C'è tanta curiosità nei confronti di Call of Duty: Modern Warfare, che punta a riportare la serie alle origini proponendo un campagna d'impatto fondata sul realismo bellico e una modalità multigiocatore classica.

Della prima sappiamo ancora molto poco, mentre del competitivo abbiamo già avuto modo di vedere in azione la modalità Gunfinght 2v2, che il nostro Francesco Fossetti ha provato in esclusiva italiana. Le sue impressioni sono state molto positive, dal momento che gli scontri di Modern Warfare, serrati ma mai frettolosi, hanno un ritmo che si avvicina a quello dell'episodio originale.

In attesa del reveal completo del multiplayer fissato per il primo agosto, qualche fan non ha tuttavia mancato di esprimere qualche perplessità sui social. Uno di essi, dubbioso sulla struttura delle mappe, si è rivolto direttamente allo Studio Narrative Director Taylor Kurosaki scrivendo: "Spero che le mappe di Modern Warfare non abbiano tutte la stessa struttura a tre corsie nel multiplayer. In tal caso, sembrerebbero tutte uguali". La risposta dello sviluppatore è stata molto breve, ma allo stesso tempo esaustiva: "Non lo saranno".

Le mappe alle quali si è riferito il fan sono quelle in cui è facile riconoscere tre aree o percorsi principali, dove si concentra la quasi totalità dell'azione. Infinity Ward, evidentemente, sta lavorando per creare dei layout meno prevedibili, a tutto vantaggio del divertimento. Prima di salutarvi, ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 25 ottobre nelle edizioni Standard, Operator e Operator Enhanced.