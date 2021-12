COD Modern Warfare: lag e gravi problemi dopo l'update di Warzone Pacific

La Stagione 1 di Call of Duty Warzone Pacific è appena iniziata, ma il gigantesco aggiornamento pubblicato da Raven Software ha portato con sé molteplici effetti collaterali che stanno minando l'esperienza di gioco, anche per quelli che sono rimasti sulla modalità multiplayer di COD Modern Wafare.

Come vi abbiamo già riportato in precedenza, ci sono casi di bug e freeze su COD Warzone Pacific, ma anche l'utenza di Modern Warfare sta segnalando in queste ore una serie di problematiche che stanno rendendo sostanzialmente ingiocabile lo sparatutto di Infinity Ward.

Stando alle testimonianze raccolte su reddit, la connessione online risulta essere generalmente precaria ed un fenomeno simile allo stuttering sta inficiando pesantemente la fluidità del gameplay. Sembra che inoltre la schermata per la scelta dell'equipaggiamento appaia immotivatamente a schermo ad intervalli di 2-5 secondi, che ci siano problemi all'audio, che la mitragliatrice pesante RAAL sia assente nell'arsenale di gioco, e che alcuni operatori di COD Vanguard siano apparsi all'interno di partite di Modern Warfare.

Questi ed altri problemi ancora sono apparsi dopo l'aggiornamento di Warzone Pacific dell'8 dicembre, e al momento non è chiaro quanto tempo sarà necessario a Raven Software per riuscire a mettere una toppa sia su Warzone che su Modern Warfare.