COD Modern Warfare: leak della Battle Royale, Activision intraprende azioni legali

Nonostante Activision e Infinity Ward continuino a mantenere il più stretto riserbo al riguardo, da tempo circolano in rete dettagli, immagini e video inerenti alla presunta modalità Battle Royale di Call of Duty: Modern Warfare, ultimo capitolo della serie disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Activision non è affatto contenta della fuga d'informazioni, e ha deciso di prendere dei provvedimenti. Tanto per cominciare, ha fatto rimuovere un video su YouTube del noto leaker TheGamingRevolution, che conteneva del materiale appartenente alla modalità. Dopodiché, ha rivolto le sue attenzioni verso un utente di Reddit, un certo Assyrian2410, che avrebbe pubblicato un'immagine promozionale con la scritta Call of Duty: Warzone in bella vista, e ritraente dei soldati in piedi su un elicottero abbattuto in uno scenario tipicamente da battaglia reale. Il titolo del thread recitava: "Ho trovato quest'immagine online. Non sono sicuro di cosa di tratti. Probabilmente è la battle royale". Secondo TheGamingRevolution, si tratterebbe di materiale autentico.

Il thread è già stato rimosso dal social network, ma questa particolare immagine sembra aver fatto adirare particolarmente i vertici di Activision, che hanno deciso di intraprendere delle azioni legali per scoprire la reale identità dell'utente che ha diffuso lo scatto, che nel frattempo ha anche cancellato il suo account. Stando a quanto dichiarato da TorrentFreak, la compagnia americana ha ottenuto un ordine di comparizione per violazione della legge di copyright (DMCA) da un tribunale statunitense, che obbliga Reddit a fornire le informazioni personali di Assyrian2410 entro il 29 febbraio 2020. Nel frattempo, l'account Twitter del leaker TheGamingRevolution, che in un messaggio confermava l'autenticità dell'immagine, è stato sospeso.