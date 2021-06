COD Modern Warfare: le mappe gratis Drainage e Al-Raab Airbase sono tornate

Come sicuramente ricorderete, qualche mese fa Activision e Infinity Ward hanno introdotto per errore due mappe gratuite in Call of Duty: Modern Warfare per poi rimuoverle qualche giorno dopo.

In seguito alla rimozione, gli sviluppatori hanno rassicurato i fan sul futuro ritorno delle due arene, le quali avevano bisogno di una serie di ritocchi prima della pubblicazione ufficiale. Ed è proprio nel corso delle ultime ore che Drainage e Al-Raab Airbase hanno fatto il proprio debutto su Call of Duty: Modern Warfare in maniera quasi silenziosa, dal momento che lo stesso team di sviluppo si è limitato a pubblicare un breve tweet e non ha realizzato alcun tipo di trailer. Ad accompagnare queste gradite novità però lo sparatutto in prima persona del 2019, Infinity Ward ha anche introdotto due nuove playlist che permetteranno ai giocatori di provare in maniera adeguata le mappe. Nel caso di Al-Raab Airbase 24/7 si può giocare esclusivamente nella nuova arena, invece Scontro e Scontro con i soli cecchini hanno tra le possibili mappe anche Drainage.

Vi ricordiamo che proprio nelle ultime ore è emerso in rete il possibile titolo del prossimo Call of Duty ambientato nella seconda guerra mondiale, ovvero Slipstream.