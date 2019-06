COD Modern Warfare: il matchmaking in cross-play terrà conto del sistema di controllo

Una delle novità più interessanti tra quelle che hanno accompagnato l'annuncio del nuovo Call of Duty: Modern Warfare è senza ombra di dubbio la presenza del multiplayer cross-platform. Ma come funzionerà il matchmaking per gli utenti che utilizzano un controller e i fedeli alla combo mouse + tastiera?

A svelarne i dettagli sono gli stessi sviluppatori, i quali hanno parlato della presenza di un sistema di abbinamento dei giocatori online che ricorda molto da vicino quanto visto in Fortnite Battaglia Reale. Il sistema tenderà quindi a trovarvi partite nelle quali tutti i giocatori utilizzano il vostro stesso sistema di controllo. L'unica eccezione è rappresentata dai party misti, ovvero dai casi nei quali un giocatore console che utilizza un pad si aggiunge al team di un utente PC che fa uso di mouse e tastiera. Nell'ultimo caso indicato, proprio come in Fortnite, il matchmaking sarà meno rigido e potreste incontrare giocatori che utilizzano qualsiasi periferica di controllo.

A questo punto resta da chiarire se il gioco supporti mouse e tastiera anche su console, in particolare su PlayStation 4, dal momento che su Xbox One è possibile utilizzare questo genere di dispositivi da svariati mesi, a patto che il gioco lo supporti.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 25 ottobre sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva su Battle.net). Sapevate che il trailer d'annuncio di COD Modern Warfare ha superato le 20 milioni di visualizzazioni? Sul sito ufficiale è inoltre possibile dare uno sguardo ai primi DLC cosmetici di Modern Warfare.

Avete già letto la nostra anteprima di Modern Warfare, che abbiamo provato a Los Angeles in esclusiva italiana?