COD Modern Warfare: niente microtransazioni al lancio

A quanto pare al lancio del nuovo Call of Duty: Modern Warfare non vi sarà possibilità di accedere alle microtransazioni o di spendere i Call of Duty Points, inclusi come sempre nelle edizioni speciali del gioco.

Analizzando infatti le informazioni presenti sul sito ufficiale, sono diversi i riferimenti alle microtransazioni e al fatto che il loro debutto non sia previsto per il lancio dello sparatutto in prima persona, proprio come visto in Black Ops 4.

Ecco di seguito uno dei messaggi che accompagnano la pagina delle prenotazioni:

"I punti Call of Duty saranno accessibili in Call of Duty: Modern Warfare appena saranno disponibili nel gioco. La disponibilità potrebbe variare a seconda della piattaforma e della regione."

Bisognerà quindi attendere un po' prima che skin e mimetiche per la personalizzazione degli operatori giungano nel gioco e, stando ai primi dettagli forniti sui DLC, è molto probabile che il loro debutto avvenga con qualche giorno d'anticipo su PlayStation 4.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà in tutti i negozi a partire dal prossimo 25 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (Battle.net). Pare inoltre che il cross-play di Modern Warfare tenga conto del sistema di controllo attivo in fase di matchmaking. Avete già visto le immagini dei primi DLC cosmetici di Modern Warfare?