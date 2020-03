COD Modern Warfare Battle Royale: il video leak è stato rimosso - Aggiornata

Aggiornamento: il video è stato rimosso da YouTube, non sappiamo se direttamente dall'autore oppure no, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni da parte di Activision sul debutto di Warzone.

Nel corso dell'ultima settimana, i rumor relativi ad una modalità Battle Royale di COD: Modern Warfare si sono intensificate, andando ad indicare martedì 10 marzo come possibile data di lancio del contenuto.

Ora, sembra che queste indiscrezioni possano aver trovato conferma nell'avvistamento di un particolare video su YouTube. La community di ResetEra ha infatti segnalato la comparsa sulla nota piattaforma del filmato che trovate in apertura a questa news: si tratta di una recensione della modalità Warzone di Call of Duty, ancora non ufficialmente annunciata da Infinity Ward! Il video è segnalato come "non in elenco" ed è dunque possibile che l'autore lo abbia erroneamente reso disponibile al pubblico.

In attesa di eventuali conferme o smentite da parte del team di sviluppo, segnaliamo la presenza di diverse informazioni all'interno del video. Call of Duty: Warzone, modalità Battle Royale di COD: Modern Warfare sarebbe completamente free-to-play e rappresenterebbe un'opzione di gioco standalone. Includerebbe al suo interno una mappa enorme, pronta ad accogliere ben 150 giocatori, con opzioni di gioco in Solo, Duo e Trio. La modalità includerebbe alcune celebri mappe della serie, tra cui Terminal, Scrapyard, Overgrown, oltre ad alcune inedite.Prevista anche la possibilità di usare diversi tipi di veicoli, tra cui chopper.



Ricordiamo in chiusura che non stiamo parlando di un annuncio ufficiale della Battle Royale: Infinity Ward non ha infatti diramato alcuna informazioni in merito. Secondo ulteriori rumor, il reveal di Warzone potrebbe avvenire nel corso della giornata di oggi.