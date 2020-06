COD Modern Warfare: la modalità Realismo sarà permanente

Di recente in Call of Duty Modern Warfare è stata introdotta la nuova modalità Realismo, la quale è stata così apprezzata da parte dei giocatori che gli sviluppatori hanno deciso di renderla permanente.

Per chi non sapesse di cosa parliamo, Realismo è una sorta di via di mezzo tra le modalità classiche e quelle Veterano: giocando il multiplayer a livello Realismo non è presente alcuna interfaccia utente come in Veterano ma, a differenza di questa modalità, non è possibile infliggere danni ai propri compagni e il TTK (ovvero il Time To Kill, il tempo necessario ad eliminare i nemici) è identico a quello delle modalità classiche. Questa terza opzione è stata gradita molto dagli utenti che sono soliti giocare il multiplayer, tanto da chiedere a gran voce agli sviluppatori di renderla permanente nelle playlist. Fortunatamente la richiesta è stata accolta e, come confermato dal team di sviluppo su Twitter, continuerete a trovarla nel menu principale anche nelle prossime settimane.

In attesa di scoprire nuovi dettagli sulle altre modalità in arrivo, vi ricordiamo che un recente rumor ha anticipato il possibile debutto di Highrise in COD Modern Warfare, in arrivo probabilmente con l'update di metà Stagione 4.