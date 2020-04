Multiplayer di Modern Warfare 2 in arrivo e COD 2020 rimandato? Parla noto Insider

Nel corso delle ultime settimane sono state molte le voci di corridoio che hanno coinvolto il franchise di Call of Duty, protagonista di una serie di reveal a sorpresa.

In un arco di tempo molto contenuto, è stato infatti pubblicato il battle royale Call of Duty: Warzone e confermato il lancio di COD Modern Warfare 2 Remastered, versione rimasterizzata dell'originale titolo Activison. Quest'ultima, tuttavia, include al suo interno esclusivamente la modalità Campagna del gioco, mentre risulta assente l'intera componente multigiocatore di Call of Duty: Modern warfare 2. Tuttavia, secondo un ormai noto Insider, quest'ultima potrebbe essere in dirittura di arrivo.

A riferirlo è l'utente attivo su Twitter come "The Gaming Revolution", responsabile di ever diffuso in queste settimane alcune anticipazioni legate a COD rivelatesi poi effettivamente corrette, inclusa la data di uscita della reamstered. Come potete verificare in calce a questa news, secondo l'Insider il mutiplayer di COD Modern Warfare 2 sarebbe attualmente in via di sviluppo, con diversi test in corso di svolgimento. Per il contenuto, si suggerisce inoltre una finestra di annuncio coincidente con l'approdo del gioco su Xbox One e PC, al termine del periodo di esclusività PS4.



Ma non è tutto, sempre da Twitter, The Gaming Revolution riferisce di ritenere "molto plausibile" un posticipo di Call of Duty 2020, attualmente privo di un titolo ufficiale. Le ragioni sarebbero da rintracciarsi nell'attuale crisi sanitaria globale, generata dal Coronavirus/COVID-19.



In attesa di eventuali conferme o smentite ufficiali, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di COD Modern Warfare 2 Rmastered, redatta dal nostro Alessandro Bruni.