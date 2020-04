COD Modern Warfare, multiplayer gratis per giocatori di Warzone: in arrivo evento speciale

Mentre continuano a infuriare i rumor sul possibile arrivo della modalità multiplayer di COD Modern Warfare 2 Remastered, il team di Activision ha annunciato un'iniziativa speciale.

Per un intero weekend, i giocatori di Call of Duty: Warzone avranno la possibilità di cimentarsi in maniera completamente gratuita nella modalità multigiocatore offerta da Call of Duty: Modern Warfare. L'iniziativa, nello specifico, prenderà il via nel corso della giornata odierna, venerdì 3 aprile, e si protrarrà per l'intero weekend. L'appuntamento è fissato per le ore 19:00 del fuso orario italiano e consentirà ai giocatori di accedere ad un'interessante selezione di contenuti.

Direttamente dalla Lobby di COD: Warzone, i giocatori avranno la possibilità di accedere alla Playlist 24/7 "Stocked Up, Locked Down’". Tramite quest'ultima sarà possibile testare due delle mappe di COD Modern Warfare, cimentandosi in diverse modalità di gioco, tra le quali Deathmatch, Domination, Hardpoint e altre. Nello specifico, Atlas Superstore vedrà affrontarsi squadre composte da 10 giocatori, mentre in Shoot House i team si organizzeranno in gruppi di 6.



In attesa dell'inizio dell'evento speciale dedicato alla community di Call of Duty, ricordiamo ai giocatori che ancora non si sono cimentati nel battle royale che sulle pagine di Everyeye è disponibile un ricco provato di COD: Warzone, redatta dal nostro Alessandro Bruni.