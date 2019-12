COD Modern Warfare e Nintendo Switch in cima alle vendite USA di novembre

NPD ha diffuso i dati di vendita di novembre 2019 relativi al mercato USA. I giochi più venduti sono stati Call of Duty: Modern Warfare e Star Wars: Jedi Fallen Order, mentre la console più venduta resta Nintendo Switch.

Di seguito elenchiamo le classifiche dei giochi più venduti di novembre 2019 in USA.

20 giochi più venduti in USA a novembre 2019 su tutte le piattaforme

Call of Duty: Modern Warfare Star Wars Jedi: Fallen Order Pokemon Spada Pokemon Spada e Scudo Double Pack Pokemon Scudo Madden NFL 20 Death Stranding NBA 2K20 Need for Speed: Heat Luigi's Mansion 3 FIFA 20 Borderlands 3 The Outer Worlds Just Dance 2020 Mario Kart 8 The Legend of Zelda: Breath of the Wild Super Smash Bros. Ultimate Ghost Recon: Breakpoint Grand Theft Auto 5 Mortal Kombat 11

10 giochi più venduta in USA a novembre 2019 su PS4

Call of Duty: Modern Warfare Star Wars Jedi: Fallen Order Death Stranding Madden NFL 20 Need for Speed: Heat NBA 2K20 FIFA 20 The Outer Worlds Marvel’s Spider-Man Borderlands 3

10 giochi più venduta in USA a novembre 2019 su Xbox One

Call of Duty: Modern Warfare Star Wars Jedi: Fallen Order Madden NFL 20 NBA 2K20 Need for Speed: Heat FIFA 20 Borderlands 3 Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint Red Dead Redemption 2 The Outer Worlds

10 giochi più venduta in USA a novembre 2019 su Nintendo Switch

Pokemon Spada Pokemon Spada e Scudo Double Pack Pokemon Scudo Luigi’s Mansion 3 Mario Kart 8 The Legend of Zelda: Breath of the Wild Super Smash Bros. Ultimate Just Dance 2020 Ring Fit Adventure Super Mario Odyssey

Per il mese di novembre 2019, NPD ha riportato che la spesa complessiva negli Stati Uniti per i videogiochi è stata di $ 2,3 miliardi, in calo del 19% rispetto all'anno scorso.

Parlando della classifica hardware, Nintendo Switch (ricordiamo che Switch è arrivata anche in Cina) è stata la console più venduta negli USA a novembre 2019, confermandosi in generale la console più venduta dell'anno negli Stati Uniti. Cosa dire, invece, riguardo al mercato italiano? Come vi abbiamo già riportato sulle nostre pagine, FIFA 20 è stato il gioco più venduto in Italia a novembre.