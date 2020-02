COD Modern Warfare, novità in arrivo la prossima settimana: teaser dal team di sviluppo

Nel corso dell'ultima settimana di gennaio, Shipment 24/7 ha fatto ritorno in COD Modern Warfare, andando ad arricchire le playlist settimanali. Ulteriori novità sembrano tuttavia essere in dirittura di arrivo.

Tramite un Community Update indirizzato ai videogiocatori attivi all'interno dell'ultimo capitolo della serie Call of Duty, gli sviluppatori di Infinity Ward hanno infatti offerto alcuni primi indizi in merito. "Abbiamo in programma alcune cose per la prossima settimana, - ha scritto il team in data 31 gennaio - forse qualcosa come un po' di azione 2v2 Grind...? OPPURE...forse una playlist per Shipment 24/7 E una playlist per Shoot House 24/7?".



I contenuti citati potrebbero dunque fare il proprio ingresso in-game nel corso della prima settimana di febbraio. In attesa di conferme definitive in merito, segnaliamo che il team di sviluppo ha inoltre confermato di avere in serbo ulteriori novità per i giocatori di COD Modern Warfare. In particolare, eventi speciali con bonus quali 2XP, 2X Weapon XP e 2X Tiers.



In chiusura, segnaliamo che Call of Duty Modern Warfare in sconto su PS Store e Xbox Store. La promozione sarà tuttavia attiva solamente per un periodo di tempo limitato ed andrà a concludersi, nello specifico, nel corso della giornata di martedì 4 febbraio.