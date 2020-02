COD Modern Warfare: le novità del Battle Pass della Stagione 2 nel video in italiano

Gli sviluppatori di Infinity Ward e confezionano il video in italiano del Battle Pass della Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare, illustrandone tutte le novità che coinvolgeranno, ad esempio, le ricompense da sbloccare avanzando nei Tier della fase ingame partita su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Una volta provveduto a scaricare e ad installare la patch da 68GB (su PC e Xbox One) e da 49GB su PS4 che dà inizio alla Season 2, gli utenti di COD Modern Warfare possono scalare i 100 Tier del nuovo Pass Stagionale per riceverne in cambio delle ricompense di rarità crescente.

I Tier del Battle Pass della Stagione 2 permettono agli appassionati di accedere all'Operatore Ghost, il fucile d'assalto Grau 5.56 al livello 15 e la mitraglietta Striker 45 al livello 30. I bonus ingame promessi al raggiungimento di ogni Tier spaziano dalle versioni alternative dell'Operatore Ghost alle skin per gli altri personaggi, oltre a progetti e ad elementi di equipaggiamento speciali.

Tra le tante informazioni snocciolate da Infinity Ward manca però la conferma dei rumor sulla mappa Battle Royale di Call of Duty Modern Warfare, così come della Guerra Terrestre con lobby multiplayer da ben 200 giocatori. Nell'attesa di ricevere un riscontro definitivo in tal senso da parte degli autori di Activision, vi lasciamo al video di cui sopra e alla nostra guida su come superare tutte le Sfide della Settimana 1 della nuova Stagione di COD Modern Warfare.