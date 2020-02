CoD Modern Warfare: la nuova patch introduce cambiamenti per le missioni operatore

Nella giornata di ieri, come vi abbiamo raccontato, è arrivato il nuovo aggiornamento di Call of Duty Modern Warfare, che ha portato in gioco diverse novità, tra cui la nuova mappa Bazaar dedicata alla modalità Scontro, una nuova playlist e un pacchetto operatore, oltre alla solita mole di bug fix.

Tra le novità della patch c'è anche un cambiamento che rende più comode le missioni operatore, che il gioco trattava prima come missioni principali, e che dunque dovevano essere attivate prima di poterle iniziare.

Adesso con il nuovo aggiornamento, le missioni operatore saranno attivate in automatico, nel momento in cui si passa all'operatore dedicato. In pratica sarà possibile avere attive sia la missione principale, sia una missione operatore allo stesso tempo. Si tratta di una feature richiesta a gran voce dalla community, che rende il passaggio da una missione all'altra effettivamente più comodo e fluido.

Per tutte le informazioni ovviamente vi rimandiamo alla pagina ufficiale delle patch note. Nonostante l'arrivo dell'aggiornamento, sempre più giocatori aspettano la modalità Battle Royale in Call of Duty Modern Warfare. Tuttavia Activision non sembra essere contenta della fuga di notizie su CoD, ed ha detto di voler agire per vie legali.

A noi non resta che attendere, dunque.