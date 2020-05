COD Modern Warfare: il nuovo glitch sblocca la visuale in terza persona!

Mentre in rete c'è chi si chiede che fine abbiano fatto i giocatori di COD Warzone sparati nello spazio grazie a un glitch, diversi utenti di Call of Duty Modern Warfare riferiscono di essere incappati in un nuovo glitch che sblocca la visuale in terza persona.

I video registrati da chi è incappato in questo insolito errore di programmazione ci permettono di intuire la sorpresa ricevuta dagli appassionati del kolossal sparatutto di Activision e Infinity Ward alla vista di questo "problema".

A farne maggiormente le spese sembrano essere i giocatori della modalità Sopravvivenza di COD Modern Warfare, con partite letteralmente stravolte per il passaggio forzato da una visuale in soggettiva a un'inquadratura in terza persona.

In glitch in questione, se non altro, permette a chi ne viene colpito di avere una maggiore "consapevolezza ambientale" dei pericoli che circondano il proprio alter-ego, pur fornendo uno svantaggio altrettanto ovvio nella capacità di mira e nella reattività.

Prima di lasciarvi ai filmati condivisi dalla community di Reddit e dallo youtuber The Gaming JELLY, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro approfondimento sul supporto durante la Stagione 3 di COD Modern Warfare.