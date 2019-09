COD Modern Warfare: nuovo video diario con l'attore che interpreta il Capitano Price

Nell'ultimo video diario di Call of Duty Modern Warfare, gli autori di Infinity Ward scambiano quattro chiacchiere con Barry Sloane per raccontarci le sfide affrontate sia dagli sviluppatori statunitensi che dall'attore britannico per "attualizzare" il personaggio del Capitano Price.

Nel filmato in questione ci viene offerto il racconto delle faticose sessioni di motion capture svolte da Sloane per conferire al proprio personaggio il realismo richiesto da un simile kolossal sparatutto. Ad arricchire questo racconto interattivo ci sono le parole pronunciate da Taylor Kurosaki, Narrative Director di Infinity Ward, per ribadire la centralità del personaggio di Price nella saga di Call of Duty.

Stando a Kurosaki, infatti, gli autori della sussidiaria californiana di Activision hanno provato a garantire degli standard qualitativi cinematografici nella creazione delle scene di intermezzo e nella stesura stessa della trama del prossimo capitolo della loro serie FPS, e lo stesso dicasi per le linee di dialogo che coinvolgeranno Sloane e gli altri attori che si avvicenderanno nei diversi capitoli della storia di Modern Warfare.

Il Capitano John Price tornerà in azione il 25 ottobre, giusto in tempo per il lancio di Call of Duty Modern Warfare su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel frattempo, consigliamo a tutti gli appassionati della saga di COD di approfondire la conoscenza dei personaggi e degli eventi che andranno a tratteggiare la trama del "nuovo" Modern Warfare ammirando questo trailer dietro le quinte sulla storia del prossimo Call of Duty.