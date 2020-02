COD Modern Warfare: gli Operatori diventano dei mostri a causa di un bug

Nonostante sia un gioco particolarmente amato dal pubblico, il nuovo Call of Duty: Modern Warfare soffre sia su PC che su console di svariati glitch grafici che, in alcune circostanze, danno vita a situazioni davvero bizzarre.

Uno di questi è stato condiviso dall'utente Reddit Imperial3agle, che per qualche strana ragione ha visto l'Operatrice selezionata nel menu principale perdere alcuni elementi del visto mostrando qualcosa di terribilmente spaventoso. Il risultato è infatti una sorta di mostro che ricorda molto da vicino i personaggi di Assassin's Creed Unity quando colpiti da un bug presente nel gioco a ridosso dell'uscita. Purtroppo non sappiamo quali siano esattamente le azioni che hanno permesso al bug di attivarsi ma, fortunatamente, sembra che il problema non sia presente anche nel gioco: ritrovarsi di fronte un avversario con quella faccia potrebbe non essere particolarmente piacevole.

Nel frattempo vi ricordiamo che è appena stato pubblicato il primo teaser della Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare, all'interno del quale gli sviluppatori hanno lasciato intuire non solo il ritorno di Simon "Ghost" Riley ma anche della mappa Rust. Non è inoltre da escludere l'arrivo della battle royale e di un nuovo sistema di personalizzazione delle armi.