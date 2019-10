COD Modern Warfare: su PC serve una connessione online anche per il single player

Dopo Black Ops 4, che si è concentrato solo ed esclusivamente sulla componente multigiocatore, la serie Call of Duty è tornata alla carica con Modern Warfare, che offre anche una componente per giocatore singolo di pregevole fattura, come evidenziato nell'analisi della campagna curata dal nostro Francesco Fossetti.

Nonostante sia un contenuto prettamente single-player, su PC richiede una connessione a internet costante per poter essere affrontato. Di fatto, su Personal Computer Call of Duty: Modern Warfare è un gioco always-online, e senza un collegamento alla rete non può in alcun modo funzionare. Con tutta probabilità, si tratta di una misura attuata da Activision per impedire che il gioco venga piratato e distribuito illecitamente. Al momento, sembra che la mossa stia funzionando, visto che in rete non c'è traccia della versione pirata del gioco, tuttavia l'obbligo dell'online anche per la campagna per giocatore singolo potrebbe far storcere il naso a molti.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Proprio stamattina, abbiamo segnalato che su PS4 è persino possibile ottenere il trofeo di Platino senza giocare online. Vi ricordiamo inoltre che tra le nostre pagine trovate la recensione di Call of Duty: Modern Warfare