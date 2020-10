COD Modern Warfare su PC: un SSD da 250 GB è troppo piccolo per il gioco

È ormai da parecchio tempo che la community videoludica porta all'attenzione dei team di sviluppo il tema dello spazio in memoria occupato dalle moderne produzioni.

Su questo fronte, molto è stato detto in merito alle sempre maggiori dimensioni dei file di gioco di Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone. Gli universi shooter concepiti da Infinity Ward hanno in effetti visto lievitare i propri confini, con esigenze in termini di spazio disponibile sempre maggiori. Sovente, gli aggiornamenti dei due titoli presentano dimensioni importanti, tanto che per l'introduzione della Stagione 6, è stato attivato il preload della patch di COD Modern Warfare e Warzone su PS4.

Quest'ultimo aggiornamento, delle dimensioni pari a circa 20 GB, ha contribuito ad accrescere le esigenze degli shooter in termini di spazio in memoria. Una situazione non semplice, che su PC ha condotto ad una constatazione importante: Call of Duty Modern Warfare non trova più spazio su di un SSD da 250 GB. Uno stato di cose immortalato dal Tweet che potete visionare direttamente in calce a questa news. Al momento, sono molti i giocatori che chiedono una separazione tra campagna single player e componente multigiocatore di COD, proprio per ovviare almeno in parte a queste problematiche.



Attualmente, tutte le novità della Stagione 6 di COD Modern Warfare sono divenute disponibili.