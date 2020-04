COD Modern Warfare, Pesce d'Aprile: le nuove playlist 24/7 prendono in giro i fan

Nelle ultime ore l'elenco di playlist per le modalità multigiocatore online di Call of Duty: Modern Warfare si è aggiornato per celebrare il Pesce d'Aprile 2020.

Ecco infatti le due playlist aggiornate giusto in tempo per la giornata di oggi:

Ho problemi di ruggine - Shipment. Fatti pure avanti, ma sappi che ci sono penalità per chi abbandona

- Shipment. Fatti pure avanti, ma sappi che ci sono penalità per chi abbandona I giocatori di COD vogliono un'unica cosa... - ...ed è disgustosa

A differenza di quanto si possa intuire dalla descrizione delle due modalità, ognuna conduce a giocare qualcosa di completamente diverso. Nel primo caso vi ritroverete a giocare una qualsiasi modalità all'interno di Piccadilly, la mappa più odiata dai giocatori dello sparatutto. La seconda modalità, invece, consiste nel solito moshpit in Shipment (in questo caso una delle mappe più apprezzate per via delle ridotte dimensioni) nella quale si danno battaglia due squadre da 10 giocatori: ogni partita è quindi estremamente caotica e basta gettare un esplosivo in una direzione qualsiasi per fare almeno un'uccisione. Non sappiamo per quanto resteranno attive queste due playlist, ma è probabile che verranno rimosse con il classico reset giornaliero delle ore 20:00 di domani, 2 aprile 2020.

A proposito del 1 aprile 2020, di recente anche Overwatch ha accolto un simpatico particolare a tema Pesce d'Aprile, grazie al quale è stato stravolto l'aspetto di ogni singolo eroe giocabile.