COD Modern Warfare: nessun piano per includere la battle royale al momento

L'approccio dei ragazzi di Infinity Ward è completamente differente da quello tenuto lo scorso anno da Treyarch con Call of Duty: Black Ops 4. Come abbiamo avuto modo di vedere, Modern Warfare punterà fortemente sul realismo bellico, includerà una campagna per giocatore singolo d'impatto e proporrà un'esperienza multigiocatore classica.

Come abbiamo avuto modo di apprendere nell'anteprima del multiplayer di COD: Modern Warfare del nostro Francesco Fossetti, l'offerta core si focalizzerà su scontri tra squadre di 6 giocatori in modalità come l'immancabile Team Deathmatch, il classico Hardpoint e una nuova variante del Search & Destroy. A queste andranno ad affiancarsi la frenetica modalità Gunfight 2vs2 e l'inedita Guerra Terrestre con oltre 100 giocatori. Attenzione, però: quest'ultima non sarà una battle royale, bensì una sorta di dominio su vastissima scala con bandiere e punti strategici da conquistare.

In merito alla tanto celebre battaglia reale, il Multiplayer Design Director Joe Cecot ha riferito di non avere alcun piano per la sua inclusione : "Ci stiamo focalizzando principalmente sull'inserimento di armi autentiche e realistiche, è un'esperienza differente. Si tratta di tornare alle origini di Modern Warfare e di conservarle intatte. Siamo dei grandissimi fan della battle royale. Ci piace l'idea di avere un grande numero di giocatori in partita, ma al momento siamo focalizzati sul multiplayer classico".

Cosa ne pensate della mancanza della modalità battle royale? Call of Duty: Modern Warfare arriverà sugli scaffali fisici e digitali di PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 25 ottobre.