COD Modern Warfare, possibile disinstallare le singole modalità: arriva l'update PC

Di recente, il tema dello spazio occupato in memoria dalle singole produzioni videoludiche è tornato spesso alla ribalta, andando a costituire un frequente oggetto di dibattito e riflessione.

In questo contesto, tra i giochi più spesso chiamati in causa troviamo Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone. Sia su console sia su PC, le produzioni Infinity Wards sono infatti caratterizzate da dimensioni importanti, che hanno spinto molti videogiocatori a condividere con il team di sviluppo le proprie rimostranze. In particolare, ha di recente sorpreso realizzare che, proprio su PC, COD Modern Warfare è troppo grande per un SSD da 250 GB.

Per ovviare al problema, molti utenti hanno chiesto a gran voce una separazione di Warzone da COD Modern Warfare. Ebbene, una prima soluzione è ora in dirittura di arrivo. A confermarlo è Paul Haile, Production Director di Call of Duty: Modern Warfare presso Infinity Ward. Dalle pagine del proprio account Twitter, il professionista ha reso noto che la versione PC dello shooter accoglierà un nuovo aggiornamento nel corso della giornata di domani, martedì 13 ottobre. Quest'ultimo abiliterà opzioni volte a disinstallare modalità specifiche di COD: Modern Warfare. Non sono stati offerti ulteriori dettagli, ma per scoprire il concreto funzionamento delle nuove feature sarà sufficiente attendere poche ore.