COD Modern Warfare: dettagli da Activision per il pre-load su PS4, Xbox One e PC

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto del nuovo capitolo della saga di Call of Duty sul mercato videoludico internazionale, atteso per la fine del mese di ottobre.

Di conseguenza, il team di Activision ha deciso di condividere alcune importanti informazioni tramite un aggiornamento pubblicato sul proprio blog ufficiale. Nel corso della giornata odierna, venerdì 18 ottobre, la software house ha comunicato al pubblico i dettagli relatici al pre-load di Call of Duty: Moder Warfare. Apprendiamo così che l'opzione è stata attivata per la versione console del gioco e risulta fin da ora disponibile sia per gli utenti PlayStation 4 (America ed Europa) sia per gli utenti Xbox One (tutte le regioni).



Dettagli da Activison anche per quanto riguarda il pre-load su PC di Call of Duty: Modern Warfare. Quest'ultimo sarà reso disponibile su Battle.net nel corso della prossima settimana. Nel dettaglio, i giocatori PC potranno procedere al pre-load del gioco in data 22 ottobre, a partire dalle ore 10 PDT, equivalenti alle ore 19:00 del fuso orario italiano. Il nuovo COD sarà giocabile su PC a partire dalle ore 03:00 del 25 ottobre. Recentemente, Activision ha inoltre pubblicato un nuovo trailer di COD Modern Warfare per PC, nel quale vengono illustrate le caratteristiche grafiche di questa versione del gioco.



In chiusura, segnaliamo che COD Modern Warfare sarà presente a Lucca Comics & Games.