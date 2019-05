COD Modern Warfare: ecco i primi DLC cosmetici, simili ai pacchetti Elite di R6 Siege

Se vi stavate chiedendo il modo in cui Activision volesse monetizzare nel nuovo Call of Duty: Modern Warfare, la nuova immagine con protagonisti i Pacchetti Operatore potrebbe contenere la risposta alla vostra domanda.

All'interno della Operator Edition del gioco troverete infatti un pacchetto contenente 3 diversi set per la personalizzazione dei personaggi, ovvero:

Costume Crew Expendable per l'operatore Otter e mimetica per il suo fucile a pompa

Costume All Ghillied Up per l'operatore Grinch e mimetica per il suo fucile da cecchino

Costume War Pig per l'operatore Wyatt e mimetica per la sua pistola

All'interno di ciascun set dovrebbe essere incluso anche un terzo accessorio i cui dettagli non sono ancora stati ufficializzati dal publisher. Sembra però chiaro che nel corso delle settimane e dei mesi successivi al lancio del reboot della celebre serie di sparatutto in prima persona vedremo la comparsa sul negozio di numerosi set di questo tipo. Dal momento che tutti i DLC di COD Modern Warfare saranno gratuiti, questo è l'unico modo in cui gli sviluppatori possono far cassa e alimentare lo sviluppo di nuovi contenuti.

Pare inoltre che l'impostazione del gioco possa ricordare per certi versi quella di Rainbow Six Siege non solo per i Pacchetti Elite ma anche per la possibile presenza di operatori con specifiche armi a disposizione, il che renderebbe il gioco molto diverso rispetto a quanto visto in Black Ops con gli specialisti.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 25 ottobre 2019 nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One e, stando ad alcune voci di corridoio, potrebbe arrivare anche su Switch.

Prima di lasciarvi all'immagine con i set per la personalizzazione, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di COD Modern Warfare, pubblicata in esclusiva italiana.