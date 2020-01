COD Modern Warfare: prolungata ufficialmente la durata della Stagione 1

Dopo aver presentato alla community alcune delle novità in arrivo in Call of Duty Modern Warfare nel corso del 2020, il team di Infinity Ward ha diffuso un ulteriore annuncio.

In particolare, dalle pagine del proprio account Twitter ufficiale, la software house ha reso noto di aver preso la decisione di procedere ad un'estensione della Stagione 1 del titolo. Quest'ultima, al contrario di quanto inizialmente previsto, resterà dunque attiva sino al prossimo martedì 11 febbraio.

Infinity Ward ha motivato questa scelta come conseguenza delle numerose nuove attività che saranno introdotte in-game nel corso delle prossime settimane: in questo modo, gli utenti avranno a disposizione una finestra di tempo sufficientemente ampia per dedicarsi ad ognuna di esse. In particolare, il team cita tra i futuri contenuti in arrivo in Call of Duty: Modern Warfare, nuovi item e sfide, oltre ad ulteriori playlist di gioco.



La software house ha concluso la comunicazione invitando i giocatori ad approfittare dei diversi bonus speciali attivi in-game per prepararsi al successivo inizio della Stagione 2. In attesa di maggiori dettagli, ricordiamo che la recentemente Call of Duty Modern Warfare ha accolto la modalità Scontro 3v3, oltre a diverse aggiunte tra le playlist a disposizione dei giocatori, tra cui ora figura anche Shoot House 24/7.