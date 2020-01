COD Modern Warfare: i ricavi dell'Outback Pack saranno donati alle autorità australiane

Mentre gli incendi continuano a devastare l'australia, molteplici organizzazioni e persone da tutto il mondo si stanno attivando per supportare gli sforzi delle autorità locali.

Dal mondo videoludico è già arrivata nei giorni scorsi la donazione di Ubisoft Australia, che ha devoluto 30 mila dollari all'Australian Red Cross Disaster and Recovery Relief Fund. Oggi si unisce alla causa anche Infinity Ward, che donerà il 100% dei proventi generati dalla vendita dell'Outback Pack in Call of Duty Modern Warfare fino al 31 gennaio alle organizzazioni attive in Australia.

L'Outback Pack, rinominato per l'occasione Outback Relief Pack, è disponibile dallo scorso 8 gennaio ed include, tra le altre cose, un outfit da safari per il personaggio del giocatore e un ciondolo da Koala. Ubisoft ha preferito effettuare una donazione rapida e diretta poiché creare un pacchetto di skin a tema avrebbe richiesto diverso tempo per lo sviluppo. In questo caso, invece, il pacchetto era già disponibile, ed è stato solamente rinominato da Infinity Ward dopo le numerose richieste della comunità, ansiosa di contribuire alla causa. Il team di sviluppo ha fatto sapere che verranno donati anche i soldi guadagnati nei giorni precedenti.

I danni causati dagli incendi sono devastanti: stando agli ultimi dati comunicati, sono andati perduti 10 milioni di ettari di territorio e più di 2.000 abitazioni. Le persone morte sarebbero 27, mentre gli animali rimasti uccisi oltre 1 miliardo. Si stima, inoltre, che siano state rilasciate almeno 350 milioni di tonnellate di CO2 nell'atmosfera.