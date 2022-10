COD Modern Warfare 2 potrebbe ricevere una modalità Zombies in futuro

Call of Duty: Modern Warfare 2 non è ancora disponibile ufficialmente sul mercato, ma sta già facendo registrare dei numeroni grazie all'Accesso Anticipato della campagna offerto ai giocatori che lo hanno preordinato. Intanto, con i file del gioco già in giro per il mondo, hanno ricevuto pane per i loro denti anche i data miner.

Uno di essi, un certo CODSploitzinmgz, ha fatto una scoperta che potrebbe avere delle grosse implicazioni per il futuro. Scandagliando i file dell'Accesso Anticipato di Call of Duty: Modern Warfare 2, ha scoperto dei chiarissimi riferimenti a Zombies, per la precisione a due modalità indicate come "Round Based Zombies" e "Outbreak". Il data miner ha condiviso degli screenshot della scoperta, ma sono stati prontamente eliminati su esplicita richiesta di Activision, che ha invocato legittimamente il DMCA.

Sebbene i riferimenti siano palesi, non rappresentano una prova cerca dell'arrivo di Zombies in Modern Warfare 2, anche perché si tratta di una modalità storicamente legata a Treyarch, non a Infinity Ward che si sta occupando del nuovo gioco. C'è da dire che tutta la situazione appare piuttosto complessa: l'insider Tom Henderson aveva già parlato della possibile aggiunta di Zombies a Modern Warfare 2 in un podcast risalente a 4 mesi fa, mentre altri rumor riferiscono di un capitolo a sé stante chiamato Call of Duty: Zombies sviluppato da Treyarch. Insomma, tutto può essere, l'unica certezza pare essere rappresentata dalla centralità dei non morti nell'economia della saga di COD.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 2 verrà lanciato ufficialmente su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC il 28 ottobre. Nel frattempo, COD sta rivestendo un ruolo importante nell'opposizione di Sony all'affare Microsoft-Activision.