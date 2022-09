COD Modern Warfare 2 vi ricorda dell'Early Access della campagna con un nuovo trailer

Nel tentativo di invogliare i propri videogiocatori ad ordinare in anticipo il nuovo call of Duty Modern Warfare 2, Activision e Infinity Ward ha ricordato che tutti coloro che lo faranno avranno l'opportunità di giocare alla campagna single-player con una settimana di anticipo rispetto a tutti gli altri.

Activision e Infinity Ward ci hanno rinfrescato la memoria con un nuovo, breve trailer che in 15 secondi offre un piccolo antipasto di ciò che dovranno affrontare i membri della Task Force 141, ossia il tenente Simon "Ghost" Riley, il capitano John Price, il colonnello Alejandro Vargas, il sergente John "Soap" MacTavish e il sergente Kyle "Gaz" Garrick.

Tutti coloro che preordineranno una qualsiasi delle edizioni di Call of Duty: Modern Warfare 2 potranno cominciare a giocare alla campagna a partire dal 20 ottobre 2022, con più di una settimana di anticipo rispetto all'uscita ufficiale fissata per il 28 ottobre 2022. Gli stessi utenti potranno accedere in anticipo anche alla Beta Multiplayer, che si svolgerà in differenti weekend nel corso di queste mese.

Nel caso ve lo foste perso, segnaliamo che Phil Spencer ha assicurato che tutti i futuri Call of Duty continueranno ad arrivare su PlayStation al day-one, nonostante Activision stia per entrare nella famiglia di Xbox e Microsoft.