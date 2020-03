COD Modern Warfare: riemerge un video leak della Battle Royale, l'annuncio è vicino?

Nonostante se ne parli da numerose settimane, la modalità Battle Royale di Call of Duty: Modern Warfare non è mai stata menzionata, né tantomeno annunciata ufficialmente da Infinity Ward e Activision. Qualcosa, tuttavia, sembra che stia cominciando a muoversi.

Tempo fa è apparso in rete un video trafugato che mostrava una sessione di gameplay ambientata nel presunto Campo d'Addestramento della modalità, dove i i giocatori potranno allenarsi e ricevere punti esperienza completando alcuni obiettivi. Lo scorso febbraio, quando è venuta a conoscenza del filmato, Activision lo ha fatto - comprensibilmente - oscurare per violazione di copyright. Ebbene, quest'oggi il blocco è stato rimosso e il video è tornato visibile: adesso potete guardarlo anche voi in cima a questa notizia.

Cosa significa ciò? Secondo alcuni, quest'azione non sarebbe altro che il preludio ad un annuncio vero e proprio, che a questo punto potrebbe essere davvero imminente. È davvero così? In mancanza di comunicazioni ufficiali, purtroppo, non possiamo far altro che continuare a pazientare nell'attesa. Ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC.