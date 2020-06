COD Modern Warfare: un rumor svela il possibile ritorno di Highrise da MW2

A pochi giorni dal lancio della Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone arrivano già i primi rumor sui possibili contenuti in arrivo con i prossimi aggiornamenti gratuiti dello sparatutto in prima persona targato Activision.

Stando agli ultimi tweet dell'account ModernWarzone, che in passato ha già diffuso in anticipo qualche informazione sui futuri contenuti, un remake della mappa Highrise è attualmente in sviluppo e potrebbe arrivare a breve. Purtroppo il rumor non contiene indici concreti sulla data d'uscita della mappa, ambientata su un grosso grattacielo e presente in COD Modern Warfare 2, ma è molto probabile che si tratti di uno dei principali contenuti in arrivo con l'update gratuito di metà stagione. È ormai noto che l'aggiornamento in arrivo tra qualche settimana dovrebbe introdurre nuove modalità, un bundle operatore, un nuovo fucile da cecchino sbloccabile tramite il completamento di una sfida e almeno una nuova mappa per il multiplayer.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulla mappa, vi ricordiamo che Infinity Ward è attualmente al lavoro su un'importante patch per il bilanciamento delle armi di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, dal momento che in molti si stanno lamentando dell'eccessiva efficacia di alcune bocche da fuoco.