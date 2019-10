COD Modern Warfare: scopriamo com'è stato riportato in vita il Capitano Price

Nonostante il nome che porta, Call of Duty: Modern Warfare rappresenta una vera e propria ripartenza per la serie sviluppata da Infinity Ward, che ha imbastito una nuova storia calandola all'interno degli scenari bellici dei giorni nostri.

Nonostante ciò, il team ha conservato i tratti distintivi di Modern Warfare, come la propensione al realismo bellico e uno dei personaggi più amati in assoluto, ovvero il Capitano Price. In un video speciale sottotitolato in italiano che potete ammirare in apertura di notizia, Taylor Kurosaki, Direttore Narrativo di Infinity Ward, ci spiega in che modo il team è riuscito a riportare in vita e al tempo stesso rivisitare da cima a fondo una personalità così iconica, un'impresa che "li ha messi in soggezione". Se ci sono riusciti è anche merito di Barry Sloane, attore che ha l'onore e l'onere di interpretare il nuovo Capitano Price.

Call of Duty: Modern Warfare verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 25 ottobre. Recentemente, i ragazzi di Infinity Ward sono stati ferocemente attaccati dai fan a causa dell'esclusività temporale della Modalità Sopravvivenza su PS4. Lo Studio Art Director Joel Emslie è intervenuto personalmente sulla questione.