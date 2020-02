COD Modern Warfare, Season 2: gratis per gli utenti PS4 il progetto di una mitragliatrice

Ad accompagnare la nuova stagione di Call of Duty: Modern Warfare, che segna il ritorno dell'operatore Simon "Ghost" Riley e della mappa Rust, è arrivato anche un progetto esclusivo per gli utenti che giocano su PlayStation 4.

Come annunciato sul blog ufficiale PlayStation nelle ultime ore, si tratta di un progetto che prende il nome di Lucky Strike e, una volta equipaggiato, permette di utilizzare una delle mitragliatrici leggere del gioco con una mimetica unica di colore azzurro e una serie di accessori preinstallati. Per poter accedere al nuovissimo progetto non dovrete far altro che completare una delle nuove Spec Ops della stagione con lo stesso identico nome del progetto, ovvero Lucky Strike. Portate a termine la missione cooperativa e nell'armeria troverete come per magia la nuova arma.

Come per tutti gli altri contenuti esclusivi PlayStation 4 (tra i quali troviamo la modalità Spec Ops Sopvravvivenza), anche questo nuovo progetto arriverà su PC e Xbox One a partire dal mese di ottobre 2020, ovvero ad un anno esatto dal debutto del gioco.

Non dimenticate inoltre che per ottenere nuovi progetti gratuiti dovreste controllare costantemente tra i bundle gratis di Call of Duty: Modern Warfare, ovvero pacchetti che vengono assegnati in maniera casuale ad ogni login.