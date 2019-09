COD Modern Warfare: nella seconda Beta ci sarà anche Ground War 32v32

Mentre prosegue il testing di Call of Duty Modern Warfare grazie alla Beta esclusiva per PlayStation 4, i ragazzi di Infinity Ward hanno ben pensato di svelare qualche informazione sulla seconda fase della Beta che si svolgerà il prossimo weekend su tutte le piattaforme di gioco.

Attraverso un messaggio in-game, apprendiamo che dal 21 settembre sarà possibile provare anche la modalità Ground War 32 vs 32 all'interno di una mappa chiamata Karst River Quarry, di cui abbiamo già avuto una fugace anteprima grazie ad un'immagine presente nei menu di gioco (la trovate in basso). La modalità in questione non si è mai mostrata in un video gameplay, pertanto non sappiamo ancora di che pasta è fatta. I colleghi di GameInformer, che hanno già avuto l'occasione di testarla, l'hanno tuttavia descritta come un riuscito mix tra le mappe estese di Battlefield e il gameplay tipico di Call of Duty. I giocatori potranno utilizzare i veicoli e al contempo usufruire del rodato sistema di Killstreak.

La Beta attualmente in corso su PlayStation 4 offre ai giocatori l'opportunità di provare il multiplayer classico 6 vs 6 e la modalità Gunfight 2 vs 2. Durante il testing, il feedback dei giocatori ha inoltre spinto il team a reinserire la mini-mappa. Dal 19 al 23 settembre si svolgerà la seconda fase della Beta su PS4, Xbox One e PC, che oltre ad inserire la suddetta Ground War fungerà da perfetto pretesto per testare le funzionalità cross-play tra tutte le piattaforme. Infine, ricordiamo che l'uscita del gioco è prevista per il 25 ottobre.