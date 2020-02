COD Modern Warfare, Settimana 2: come completare le sfide e avanzare velocemente nel Pass

È ufficialmente iniziata la Settimana 2 della Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare e, dopo aver approfittato dei PE Doppi per l'evento di San Valentino, è possibile scalare velocemente i livelli del Pass Stagionale grazie alla nuova ondata di sfide settimanali.

Ecco di seguito l'elenco completo delle missioni della Settimana 2 con qualche consiglio utile per completarle velocemente:

Esegui 5 uccisioni senza morire, 1 volta (0/1)

Purtroppo non ci sono particolari consigli per questa sfida se non quello di evitare le situazioni più confuse e restare sempre con le spalle coperte. Playlist caotiche come Rust e Shipment, se ci si posiziona bene, potrebbero essere perfette per falciare numerosi avversari con un solo caricatore.

Acceca 7 nemici usando flashbang (0/7)

Niente di più semplice, vi basterà equipaggiare la flashbang e stordire 7 diversi nemici. Una volta lanciato il gadget, il segnale al centro del mirino vi indicherà se qualcuno è stato stordito o meno dalla granata. In modalità ad obiettivi come Dominio o Postazione vi basterà lanciarla sul luogo da conquistare per colpire in un solo colpo anche più di un avversario.

Viola 3 oggetti d'equipaggiamento usando la specialità Localizzatore (0/3)

Questa sfida è molto semplice e richiede solo molta pazienza, dal momento che dovrete equipaggiare il perk Localizzatore e violare 3 diversi oggetti d'equipaggiamento come Sistemi Trophy, Claymore e torrette. Potreste provare a completare questa missione in modalità come Guerra Terrestre, dove i giocatori tendono a trincerarsi sui tetti o negli appartamenti e posizionano diverse mine per evitare che qualcuno li colga di sorpresa.

Richiedi 4 serie di uccisioni (0/4)

Si tratta di un'altra sfida molto semplice che potete completare in una manciata di minuti equipaggiando il perk Inflessibile e le serie d'uccisioni come il radar personale e l'UAV, che richiedono in questo modo solo due e tre uccisioni consecutive per essere attivati.

Esegui 25 assist (0/25)

Niente di particolare da dire su questa sfida, che completerete in maniera automatica semplicemente giocando alle varie modalità di squadra come Deathmatch a Squadre, Dominio, Uccisione Confermata e così via.

Esegui 7 uccisioni corpo a corpo usando armi non da mischia (0/7)

Per completare questa sfida dovrete eliminare 7 diversi avversari con attacchi corpo a corpo utilizzando una qualsiasi arma da fuoco (lo scudo e il coltello non valgono). Cercate di individuare i nemici appostati o distratti e coglieteli alla sprovvista con un paio d'attacchi, così da eliminarli in questo modo e procedere nella sfida. Per semplificare ulteriormente questo lavoro potreste applicare alla vostra arma la specialità "corpo a corpo rapido", che rende ancor più veloce l'attacco melee.

Esegui 10 uccisioni mentre usi il potenziamento da campo Silenzio di Tomba (0/10)

Completare questa sfida non è difficile ma richiede una certa attenzione, dal momento che le uccisioni vanno effettuate mentre Silenzio di Tomba è attivo. Questa particolare abilità rende il personaggio silenzioso e ne velocizza i movimenti, inoltre l'abilità si ricarica ad ogni uccisione, consentendovi di fare una serie di eliminazioni e completare la sfida in poco tempo.

Ottieni 3 vittorie usando Domino come operatore della Coalizione (0/3)

Altra sfida molto semplice da completare, dal momento che basta vincere 3 diverse partite con la skin di Domino equipaggiata. Pare che basti anche che un solo giocatore della squadra abbia questa skin attiva per contribuire alla sfida di ogni singolo membro della squadra.

Uccidi 30 difensori in modalità a obiettivi (0/30)

Per completare questa missione dovrete uccidere 30 diversi avversari mentre stanno difendendo un obiettivo. Ogni uccisione valida per questa sfida vi verrà segnalata con una scritta gialla al centro dello schermo che dice "+50 Attacco".La miglior modalità per fare questa sfida è Dominio, ma anche Postazione, Guerra Terrestre e Quartier Generale vanno più che bene.

Esegui 20 colpi alla testa usando mitragliette (0/20)

Esattamente come scritto nella schermata delle missioni, per portare a compimento la sfida dovrete mettere a segno 20 diversi colpi alla testa con una qualsiasi mitraglietta. Nel caos delle modalità 24/7, magari utilizzando un buon mirino, potreste riuscire a completarla più facilmente.



Avete già sbloccato la mitragliatrice Colpo Fortunato in Call of Duty Modern Warfare?