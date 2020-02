COD Modern Warfare, Settimana 3: come completare le sfide e avanzare velocemente nel Pass

Con l'ultimo aggiornamento di Call of Duty: Modern Warfare è ufficialmente iniziata la Settimana 3 della Stagione 2 e, al solito, sono arrivate anche le nuove sfide settimanali grazie alle quali potrete velocemente ottenere un bel po' di punti esperienza.

Ecco di seguito l'elenco completo delle missioni della Settimana 3 con qualche consiglio utile per completarle velocemente:

Ottieni una vittoria in Tutti contro tutti (0/1)

Questa sfida è molto semplice e vi basterà applicare il filtro alla partita veloce per giocare solo questa modalità. Vi basterà arrivare tra i primi tre giocatori della partita perché il gioco vi consideri completata la missione.

Esegui 4 uccisioni usando C4 (0/4)

Si tratta di un altro obiettivo molto semplice, soprattutto se giocate le modalità ad obiettivi in mappe come Rust, Shipment e Shoot House. Lanciate un esplosivo sulla postazione e fatelo detonare per qualche uccisione sicura.

Richiedi una serie di uccisioni Torretta Robot (0/1)

Come per tutte le sfide di questo tipo, vi suggeriamo di applicare la specializzazione Inflessibile alla vostra classe personalizzata e fare 6 uccisioni di fila per poter piazzare la torretta automatica e completare la missione.

Ottieni 1 vittoria usando Kreuger come operatore dell'Alleanza (0/1)

Anche questa è una sfida molto banale, equipaggiate la skin di Kreuger e giocate fino ad ottenere una vittoria. Finirete per completare questa sfida senza nemmeno accorgervene.

Uccidi almeno 2 nemici con un solo oggetto d'equipaggiamento letale (0/3)

Questa missione richiede un po' di fortuna, dal momento che dovrete per ben 3 volte uccidere 2 nemici contemporaneamente con lo stesso esplosivo. Il consiglio che possiamo darvi è lo stesso della sfida che coinvolge le C4, prima o poi vi capiterà di beccare due nemici appollaiati sull'obiettivo che esploderanno con lo stesso gadget (in Shipment ci sono molte più probabilità di completare questa sfida).

Distruggi 7 veicoli usando lanciatori (0/7)

Anche questa sfida è molto semplice, soprattutto se si utilizza un lanciarazzi come il Jok3r, che dispone dell'aggancio automatico. Alzate gli occhi al cielo e distruggete qualsiasi UAV, elicottero, jet o altro mezzo volante e la completerete in men che non si dica. Assicuratevi di attivare la specializzazione Sangue Freddo, così da completare anche un'altra sfida settimanale che trovate qui sotto.

Recupera 1.000 punti salute usando stimolanti (0/1.000)

Per completare questa sfida bisogna curarsi utilizzando l'accessorio Stimolanti fino a recuperare 1.000 punti vita. Il modo più veloce per farlo è quello di lanciare a terra una Molotov, danneggiarsi fino a sfiorare la morte e poi curarsi immediatamente dopo per una decina di volte circa e il gioco è fatto.

Distruggi 20 serie d'uccisioni mentre usi la specialità Sangue Freddo (0/20)

Nulla di diverso rispetto all'altra sfida che coinvolge i lanciatori, anche se in questo caso i veicoli devono essere quelli delle serie d'uccisioni ed è possibile distruggerli con qualsiasi arma. Assicuratevi di abilitare Sangue Freddo nella classe che state utilizzando.

Esegui 125 uccisioni in modalità mirino (0/125)

Questo obiettivo è incredibilmente semplice e per completarlo non dovrete far altro che sparare ai nemici utilizzando l'arma in modalità mirino, ovvero mirando con il grilletto sinistro premuto. Giocate una manciata di partite e senza rendervene conto riceverete i 10.000 XP della sfida.

Contrassegna 75 nemici con il potenziamento da campo Drone da ricognizione (0/75)

Questa sfida potrebbe essere più o meno lunga da completare in base al numero di avversari che utilizza perk in grado di impedire ai droni di localizzarli. In ogni caso vi basterà equipaggiare il drone da ricognizione come potenziamento da campo, richiamarlo e mirare con la telecamera su quanti più nemici possibile. Riconoscerete gli avversari da un piccolo rombo trasparente, se al centro dell'icona c'è una X significa che quel nemico non può essere localizzato dal drone. Per velocizzare il processo potreste approfittare della specializzazione Messa a punto, che rende molto più veloce la ricarica dei potenziamenti da campo.