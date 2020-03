COD Modern Warfare, Settimana 4: come completare le sfide e avanzare velocemente nel Pass

La Settimana 4 della Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare è appena iniziata e con lei sono arrivate come sempre anche le nuove sfide settimanali, utili ad ottenere moltissimi punti esperienza e guadagnare qualche livello del pass stagionale.

Ecco di seguito l'elenco completo delle missioni della Settimana 4 con qualche consiglio utile per completarle velocemente:

Esegui 5 uccisioni Colpo a distanza (0/5)

Per mettere a segno un colpo a distanza bisogna eliminare un nemico non vicinissimo. La distanza necessaria ad ottenere questa medaglia varia da arma in arma e nelle mappe più piccole come Shipment l'ideale potrebbe essere l'utilizzo di fucili a pompa come il 725. Altro luogo ideale per i colpi di questo tipo è la mappa Shoot House, poiché eliminare gli appostandosi su uno dei muretti ai due estremi della mappa permette di ottenere al 100% questo encomio.

Ottieni l'encomio Guastafeste uccidendo nemici a cui manca 1 uccisione per ottenere una serie d'uccisioni (0/2)

Nulla di particolare da segnalare per questa sfida, che si completa semplicemente giocando.

Esegui 3 uccisioni con equipaggiamento letale usando la specialità Scheggia (0/3)

In questo caso si tratta di una sfida molto semplice, anche perché il perk Scheggia permette di trasportare due diversi oggetti da lancio contemporaneamente. In mappe piccole e nelle modalità a obiettivi riuscirete a completare questa sfida immediatamente.

Esegui 5 uccisioni usando il potenziamento da campo Colpi potere d'arresto (0/5)

Come al solito, equipaggiate questo potenziamento da campo e il perk messa a punto, così da poter attivare numerose volte l'abilità attiva nel corso di una partita. Una volta attiva, il vostro avatar inserirà nell'arma un caricatore speciale che dovrete utilizzare per eliminare cinque diversi nemici.

Vinci 3 partite Scontro (0/3)

Anche in questo caso basta semplicemente giocare la modalità Scontro 2 contro 2 per completare l'obiettivo e riscattare i punti esperienza.

Esegui 15 uccisioni usando Termite (0/15)

Questa sfida può essere completata con l'altra legata al perk Scheggia. Equipaggiate le doppia granate Termite e lanciatele sugli obiettivi per eliminare 15 nemici.

Richiedi la serie di uccisioni UAV di disturbo 10 volte (0/10)

Attivate la killstreak UAV di disturbo e il perk inflessibile e riuscirete senza particolari problemi ad attivare 10 volte questa serie d'uccisioni.

Ottieni 3 vittorie usando Syd come operatore dell'Alleanza (0/3)

Si tratta della solita sfida che richiede l'attivazione di uno specifico operatore. Utilizzate Syd e continuate a giocare, completerete la sfida senza accorgervene.

Uccidi 25 nemici usando serie di uccisioni (0/25)

Il modo migliore per completare questa sfida è quello di utilizzare il perk Inflessibile e di attivare come serie di uccisioni l'approvvigionamento e il bombardamento a grappolo. Se proprio fate fatica ad eliminare troppi nemici di fila, utilizzate la torretta scudo.

Esegui 75 uccisioni usando pistole (0/75)

Questa è la sfida perfetta da portare a termine nelle modalità veterano, soprattutto nelle Playlist 24/7. Giocando a veterano le pistole possono eliminare il nemico con un solo proiettile ed è quindi estremamente semplice accumulare uccisioni con questo tipo di armi.