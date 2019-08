COD Modern Warfare: Shroud prova il multiplayer in un lungo video gameplay

Nelle ultime ore Activision ha svelato al pubblico il comparto multigiocatore online dell'attesissimo Call of Duty: Modern Warfare, permettendo ai giocatori di tutto il mondo di assistere alle dirette di numerosi streamer che hanno avuto l'opportunità di provarlo.

Se siete curiosi di vedere lo sparatutto in prima persona in azione, non possiamo quindi che consigliarvi la visione del lungo video gameplay con protagonista Shroud, una delle personalità più popolari tra quelle presenti su Twitch. Nel lungo filmato, della durata di circa 2 ore, è possibile vedere sia intere partite che la personalizzazione delle classi.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate anche l'anteprima di COD Modern Warfare, che il nostro Francesco Fossetti ha avuto modo di provare a Los Angeles negli ultimi giorni.

Call of Duty: Modern Warfare arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 25 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Battle.net). Nel pomeriggio è stato inoltre annunciato che l'open beta di COD Modern Warfare sarà disponibile per tutti il prossimo settembre.

Sapevate che in COD Modern Warfare ci sarà la Guerra Terrestre, una modalità da 100 giocatori?