COD Modern Warfare: skin Ossidiana e progetti ibridi nella nuova patch

Manca ancora qualche ora alla pubblicazione della nuova patch da 15GB di Call of Duty Modern Warfare e Infinity Ward ha finalmente svelato le principali novità in arrivo nello sparatutto in prima persona.

Tra le principali aggiunte dell'aggiornamento in arrivo troviamo sicuramente la nuova mimetica per le armi che, stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo sul sito ufficiale, sarà ancor più difficile da ottenere rispetto a quella Platino e Damasco: parliamo della skin Ossidiana. Al momento non è ancora chiaro quali siano i requisiti per sbloccarla ma siamo sicuri che non sarà una passeggiata aggiungere questa mimetica alla propria collezione. Altra novità riguarda invece i progetti per le armi, che ora possono essere mescolati per dare vita ad armi esteticamente uniche: d'ora in poi potrete utilizzare in fase di costruzione dell'arma gli accessori dei progetti unici per dare un tocco di classe ai vostri strumenti di morte. Chi è invece interessato alle sole Playlist settimanali sarà quasi sicuramente felice della nuova 24/7, dal momento che fa il proprio ritorno l'amatissima Shoot the Ship. Il mix di Shoot House e Shipment potrà essere giocato per tutta la settimana e sarà il modo più facile per approfittare del Punti XP Doppi in arrivo nel fine settimana. Il team di sviluppo ha anche illustrato una serie di nuove skin e progetti in arrivo nel negozio, ampliando ulteriormente la quantità di progetti e di costumi disponibili.

Vi ricordiamo che per avviare il download del Data Pack, al momento non ancora disponibile, dovrete prima avviare il gioco e provare ad entrare in Warzone o nella sezione multiplayer, così da permettere al titolo di far partire il download dei contenuti aggiuntivi.

Sapevate che sta per arrivare una nuova mitragliatrice gratuita in COD Modern Warfare e Warzone?