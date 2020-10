COD Modern Warfare: ecco quanto spazio è possibile risparmiare su PC dopo la patch

A inizio settimana è stata pubblicata la nuova patch di Call of Duty Modern Warfare che permette di disinstallare i contenuti che non interessano, risparmiando così prezioso spazio su PC. Ecco le prime testimonianze in merito.

Ad oggi COD Modern Warfare e Call of Duty Warzone pesano cumulativamente oltre 230 GB, una dimensione importante che ha spinto molti membri della community a far sentire la propria voce, chiedendo a Infinity Ward di ridurre lo spazio occupato. Dopo molti mesi di lavoro lo studio ha pubblicato una patch che permette di disinstallare le modalità non utilizzate.

Tramite Battle.net è possibile rimuovere la campagna, il multiplayer e Spec Ops, mentre la modalità Battle Royale Warzone non può essere rimossa. In totale è possibile risparmiare 34.53 GB eliminando la campagna, 42.12 GB rimuovendo il multiplayer e 37.83 GB disinstallando le Spec Ops.

Un bel risparmio in termini di spazio occupato su hard disk e unità SSD, al momento la procedura può essere effettuata solamente su PC ma Infinity Ward dovrebbe rendere possibile la rimozione delle modalità anche su console, in vista del lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Come emerso nelle scorse settimane un SSD per PC da 250 GB non riesce a contenere COD Modern Warfare, la situazione dovrebbe però migliorare ulteriormente con i prossimi update.