COD Modern Warfare, al via speciali bonus in-game: i dettagli sull'evento a tempo limitato

Dopo aver anticipato, tramite un community update pubblicato durante la scorsa settimana, l'arrivo di una serie di interessanti novità in Call of Duty: Modern Warfare, il team di sviluppo del titolo ha mantenuto la parola data, offrendo diversi contenuti alla propria community di affezionati videogiocatori.

In particolare, tramite l'account Twitter ufficiale della serie Activision, i ragazzi di Infinity Ward hanno confermato l'attivazione in-game di una serie di bonus speciali. Questi ultimi, tuttavia, resteranno disponibili all'interno di Call of Duty: Modern Warfare solamente per un periodo di tempo limitato. Di seguito, vi riportiamo le speciali iniziative previste per gli utenti attivi nell'ultimo capitolo della longeva saga di COD:

2XP ;

; 2X Tiers ;

; 2X Weapon XP;

La tripletta di bonus di Punti Esperienza doppi risulta attualmente attiva su tutte le piattaforme di pubblicazione di Call of Duty Modern Warfare: PC, PlayStation 4 e Xbox One. Gli utenti potranno approfittarne solamente per ochi giorni, in particolare sino al prossimo martedì 11 febbraio.



In chiusura, vi ricordiamo che questa non è l'unica novità recentemente introdotta dal team di sviluppo all'interno del titolo. Tra queste ultime possiamo citare l'introduzione di buone Playlist in COD Modern Warfare. In particolare, i giocatori hanno ora la possibilità di accedere in maniera distinta sia a Shoothouse 24/7 sia a Shipment 24/7.