COD Modern Warfare: spuntano alcuni artwork della modalità Zombi, mai pubblicata

Grazie al profilo Instagram dell'artista Aaron Beck, sono emersi alcuni artwork che ci permettono di scoprire qualche dettaglio sulla modalità Zombi di Call of Duty: Modern Warfare, mai arrivata nella versione finale del gioco.

Questi artwork, accompagnati da una lunga didascalia, confermano come Infinity Ward avesse intenzione di implementare nello sparatutto anche una modalità Zombi, proprio come nei titoli sviluppati da Treyarch. Le immagini mostrano un'ambientazione innevata in cui si muovono diversi soldati delle forze speciali russe, ormai morti viventi, seguiti da un paio di robot a quattro zampe che montano sul dorso delle letali mitragliatrici. Stando alle parole dell'artista, il gameplay non sarebbe stato stravolto in questa nuova modalità, sebbene i nemici sarebbero stati completamente diversi rispetto a quelli visti nella Campagna e nelle Operazioni Speciali.

Chissà se il prossimo capitolo della serie, il cui nome potrebbe essere Call of Duty Black Ops: Cold War, utilizzerà alcuni degli asset scartati durante lo sviluppo di Modern Warfare. In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una guida su come ridurre lo spazio occupato da Call of Duty Modern Warfare su PS4 e Xbox One.