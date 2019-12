COD Modern Warfare Stagione 1: come sbloccare le nuove armi RAM-7 e Holger-26

La Stagione 1 di Call of Duty: Modern Warfare è finalmente giunta alle porte, proponendo ai giocatori una serie di nuovi contenuti e sfide. In questa mini-guida, in particolare, vi spiegheremo come sbloccare le due nuove armi RAM-7 e Holger-26.

Sia il RAM-7 che l'Holger-26 possono essere ottenuti da tutti i giocatori di Call of Duty: Modern Warfare, anche da coloro che non hanno acquistato il Battle Pass. Vediamo come fare.

Come sbloccare l'Holger-26

L'Holger-26 è la prima delle nuove armi della Stagione 1 di COD Modern Warfare su cui metterete le mani. Viene sbloccata al livello 15 del Battle Pass ed è una delle poche ricompense che il Pass Battaglia offre gratuitamente. L'Holger-26 è una mitragliatrice leggera, ma può essere modificata dall'armaiolo per assomigliare al G36C, un'arma classica di Modern Warfare. Potete avanzare fino al livello 15 giocando partite multigiocatore o semplicemente acquistando i livelli per 150 punti COD ciascuno.

Come sbloccare il Ram-7

Per ottenere il Ram-7 dovrete raggiungere il livello 31 del Battle Pass. Si tratta di un fucile d'assalto bullpup che ricorda molto da vicino il TAR-21, un'arma classica di Modern Warfare 2. Anche in questo caso, potete salire al livello 31 giocando partite multiplayer, oppure acquistando i singoli livelli per 150 punti COD ciascuno.

Segnaliamo che per ottenere l'accesso immediato a Holger-26 potete acquistare il Battle Pass della Stagione 1 con 1.000 punti COD, o con il Battle Pass Bundle che include 20 salti di livello. In questo modo, inoltre, sarete in grado di sbloccare anche il Ram-7 ancora più rapidamente.