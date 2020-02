COD Modern Warfare, Stagione 2: niente battle royale nel trailer rubato, è polemica

Continuano i leak sulla Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare e questa volta il protagonista assoluto è il trailer integrale dei nuovi contenuti, il quale sta scatenando i fan in attesa della battle royale.

Oltre a confermare il ritorno di Simon "Ghost" Riley come operatore e della vecchia mappa Rust, il filmato ci svela l'arrivo delle seguenti novità:

Atlas Superstore, nuova mappa 6 contro 6

Bazaar nuova mappa Scontro

Zhokov Boneyard, nuova mappa Guerra Terrestre

Due nuove armi: fucile d'assalto Grau 5.56 e la mitraglietta Striker 45

Nuovo Battle Pass contenente Operatori, skin, progetti ed emblemi

Come potete però vedere, i grandi assenti nel trailer sono l'attesissima modalità battle royale e la Guerra Terrestre 100 contro 100. Ad aggravare la situazione è la carenza di mappe inedite per le modalità da 12 giocatori, dal momento che sono in arrivo solo due nuove arene e una di queste non è altro che la versione rimasterizzata di una già vista in passato. Una situazione del genere ha dato il via ad un bel po' di polemiche da parte dei fan, che non sembrano essere soddisfatti dalle novità in arrivo e temono che la battle royale possa arrivare addirittura al lancio della Season 3.

Vi ricordiamo che la prossima stagione di Call of Duty: Modern Warfare arriverà domani, 11 febbraio 2020, alle ore 19:00 con un grosso aggiornamento per PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva su Battle.net).