COD Modern Warfare, Stagione 2: come completare tutte le sfide della Settimana 1

Con l'attesissima Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare, disponibile da ieri sera, sono state introdotte nel gioco anche le sfide settimanali, grazie alle quali i giocatori possono accumulare grosse quantità di Punti Esperienza (le ricompense variano da 2.500 a 10.000 XP).

Ecco quindi tutte le sfide della Settimana 1 di questa seconda stagione e qualche consiglio utile a completarle il più in fretta possibile:

Esegui 3 colpi alla testa usando l'arma secondaria (0/3)

Questa sfida non è molto difficile e, per completarla, vi basterà equipaggiare una pistola e finire un avversario con un colpo alla testa per tre volte. Potreste approfittare delle Playlist Veterano per completare più facilmente la sfida, visto che in quelle modalità basta un solo colpo ben piazzato per eliminare un nemico.

Uccidi il nemico con la sua stessa arma 2 volte (0/2)

Per completare questa sfida dovrete impegnarvi un po', dal momento che dovrete riuscire a sottrarre l'arma ad un nemico per poi eliminarlo proprio con l'arma raccolta. Il consiglio che possiamo darvi è quello di individuare il giocatore più debole o con la skin più riconoscibile della partita, così da non potervi sbagliare e farlo fuori con il suo fucile.

Rientra usando Infiltrazione Tattica 3 volte (0/3)

Niente di più semplice, equipaggiate il potenziamento da campo Infiltrazione tattica ed utilizzatelo tre volte.

Ottieni 1 vittoria usando Yegor come operatore dell'Alleanza (0/1)

Per poter completare questa sfida dovrete innanzitutto sbloccare Yegor (l'operatore il cui aspetto ricorda vagamente quello di Vladimir Putin) completando una delle missioni della campagna. Fatto ciò, vi basterà vincere una qualsiasi partita con l'operatore attivo per ottenere i Punti Esperienza.

Vinci 2 partite Uccisione Confermata (0/2)

Anche in questo caso si tratta di una sfida molto semplice: nei filtri della partita veloce selezionate esclusivamente Uccisione Confermata e gettatevi nella mischia fino a quando non riuscirete ad ottenere due vittorie.

Esegui 50 uccisioni usando mitragliatrici leggere (0/50)

Questa è un'altra sfida che non chiede particolari sforzi da parte del giocatore, che dovrà limitarsi ad uccidere 50 nemici con una qualsiasi mitragliatrice leggera. Se avete difficoltà con questo genere di armi, potreste provare con l'Holger e il caricatore da 30 colpi, che rende l'arma molto simile ad un fucile d'assalto.

Esegui 7 uccisioni usando Molotov (0/7)

Il modo più semplice per completare questa sfida è gettarsi nella Playlist dedicata a Rust. Qui giocherete molto spesso a modalità di conquista come Quartier Generale e Dominio, dove è molto facile imbattersi in giocatori sdraiati o accovacciati nel punto da conquistare. Utilizzate il perk Scheggia e lanciate Molotov sul punto per accumulare uccisioni facili.

Richiedi la serie di uccisioni UAV 7 volte (0/7)

Questa sfida richiede l'utilizzo dell'UAV, una delle serie uccisioni, per sette volte. Il consiglio che possiamo darvi è quello di giocare con il perk Inflessibile, così da ridurre il numero di eliminazioni necessarie all'utilizzo del radar.

Esegui 5 doppie uccisioni (2 uccisioni rapide) (0/5)

Effettuare un'uccisione rapida non è semplice ma ci sono diversi modi per rendere questa sfida molto più abbordabile. Se avete difficoltà nel completare la sfida semplicemente con le vostre armi, potreste sfruttare gli approvvigionamenti con la speranza di trovare al loro interno bombardamenti a grappolo o missili cruise, killstreak con le quali è molto facile eliminare gruppi di nemici in un solo colpo.

Esegui 100 uccisioni usando l'arma secondaria (0/100)

In questo caso vale lo stesso consiglio dato per la prima sfida, anche se in questo caso dovrete fare molte più uccisioni senza però dover badare alla precisione, dal momento che non è necessario colpire alla testa.

