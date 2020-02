COD Modern Warfare, Stagione 2: come creare un Clan, ottenere PE Doppi e il tag giallo

Con l'aggiornamento che ha introdotto la Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare sono arrivati anche i clan, che nello sparatutto in prima persona di Infinity Ward prendono il nome di Reggimenti e permettono di accedere a svariati bonus.

Per creare un clan basta semplicemente entrare nel menu social del gioco con la pressione del tasto Triangolo su PlayStation 4 (Y su Xbox One) e selezionare con i dorsali la scheda "Reggimenti". A questo punto selezionate la voce per crearne uno, impostandone il nome e il tag, ovvero la serie di numeri e lettere che saranno visibili davanti al vostro ID. Fatto ciò avrete creato il vostro clan, che potrà d'ora in poi essere gestito semplicemente tornando nella schermata Reggimenti del menu social e poi premendo il tasto Quadrato su PlayStation 4 (X su Xbox One). Così facendo vi ritroverete davanti ad un menu che vi consentirà non solo di promuovere altri membri del clan e impostarli come Ufficiali, ma anche di selezionare l'Happy Hour. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, l'Happy Hour consiste in un bonus di Punti Esperienza Doppi che si attivano per soli 60 minuti al giorno quando almeno due membri del Reggimento giocano nella stessa squadra. Tramite il menu di gestione clan si può decidere quale ora del giorno debba essere l'Happy Hour del clan, ma ricordate che devono trascorrere almeno 24 ore tra una modifica e l'altra.

Se volete poi distinguervi dagli altri giocatori, sappiate che è ora possibile anche cambiare il colore del proprio Clan Tag per farlo diventare giallo. Si tratta di un procedimento molto semplice che può essere effettuato nella schermata Caserma. Selezionate la voce Identità e, se avete già un Clan Tag attivo, cancellatelo. A questo punto tenete il puntatore sulla voce Tag Clan e premete il tasto Quadrato su PlayStation 4 (X su Xbox One) e selezionate il vostro Reggimento per cambiarne il colore.



