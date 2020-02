COD Modern Warfare Stagione 2: come ottenere i Twitch Drop gratis

Con il debutto della Stagione 2 di COD Modern Warfare arrivano anche nuovi Twitch Drop da raccogliere al volo. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da fare per ottenerli gratuitamente.

I Twitch Drop sono dei bonus in-game ottenibili nel gioco assistendo ad alcune dirette streaming su Twitch. Di seguito elencheremo i bonus previsti per la Stagione 2 di COD Modern Warfare, spiegandovi come riscattarli gratuitamente.

Twitch Drop di COD Modern Warfare: Stagione 2

Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, i Twitch Drop della seconda stagione di COD Modern Warfare sono i seguenti, e possono essere ottenuti guardando le dirette streaming per un certo numero di ore:

Emblema Prime Watcher: guarda per 1 ora

Spray Restless Sleeper: guarda per 2 ore

Un'ora di doppi XP per le armi: guarda per 3 ore

Carta animata Hard Landing: guarda per 4 ore

Come ottenere i Twitch Drop di COD Modern Warfare: Stagione 2

Per ottenere gratis i Twitch Drop dovete guardare le dirette streaming di COD Modern Warfare trasmesse su Twitch, assicurandovi che la trasmissione in questione riporti la dicitura "Drop abilitati".

Per ricevere questi contenuti dovete prima di tutto effettuare l'accesso ai vostri profili Twitch e CallOfDuty sui rispettivi siti ufficiali che abbiamo linkato. Dopodiché vi basta visitare la pagina adibita al collegamento tra i due profili e autorizzare il tutto. Se l'operazione è andata a buon fine (potete dare un'occhiata sul sito di COD, nella pagina "linked accounts"), non dovete far altro che guardare le dirette abilitate su Twitch.