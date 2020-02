COD Modern Warfare: la Stagione 2 si presenta nel trailer di lancio

Molti di voi, probabilmente, lo hanno già visto, dal momento che è trapelato in rete già nelle scorse ore. Adesso, tuttavia, il trailer della Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare è stato pubblicato in maniera ufficiale da Activision e Infinity Ward.

Lo spettacolare filmato illustra nel dettaglio tutti i contenuti ai quali i giocatori di tutte le piattaforme potranno accedere gratuitamente a partire dalle ore 19:00 di domani 11 febbraio: le più grandi novità sono senza dubbio rappresentate da Ghost, il nuovo Operatore, e da Rust, una mappa ben nota ai fan della serie Modern Warfare 2. Ad affiancare quest'ultima ci saranno anche le mappe Atlas Superstore (6 contro 6), Bazaar (Gunfight) e Zhokov Boneyard (Guerra Terrestre). Tra le novità segnaliamo inoltre due nuovi armi, il fucile d'assalto Grau 5.56 e il mitra Striker 45, oltre ad un nuovo Battle Pass che permette di sbloccare operatori, skin, progetti e altro ancora. Trovate il trailer in apertura di notizia, buona visione!

Call of Duty: Modern Warfare, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nel corso della Stagione 2 sono attese anche altre novità, come la mappa multiplayer Khandor Hideout e gli operatori Talon e Mace. Durante l'ultima riunione degli azionisti, Activision ha fatto sapere che la spesa dei giocatori è aumentata in maniera sostanziale da quando è stato abbandonato il vecchio modello di monetizzazione che prevedeva Season Pass e loot box.