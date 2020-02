COD Modern Warfare, Stagione 2: ecco tutte le ricompense gratis e premium del Season Pass

La Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare è finalmente disponibile e grazie ad un filmato ufficiale è possibile scoprire tutte le novità dell'imponente aggiornamento.

Ecco di seguito le principali novità della patch, il cui peso è di circa 68 GB su PC e Xbox One e di 49 GB su PlayStation 4:

Nuove mappe multigiocatore: Rust (da Modern Warfare 2) e Atlas Superstore (Khandor Hideout arriverà invece nel corso della stagione 2)

Quattro nuove prove: Race, Pitcher, Gun Course 3.0 Clear the Area 2.0

Nuove modalità multigiocatore: torneo Gunfight, Call of Duty League (Demolition e altre modalità in arrivo nel corso della stagione)

Nuove mappe Scontro: Rust, Bazaar

Nuova mappa Guerra Terrestre: Zhokov Boneyard

Per quello che riguarda invece il Pass Stagionale, vi ricordiamo che il suo costo iniziale è di 1000 Punti COD (2.400 per acquistare la versione speciale grazie alla quale è possibile partire dal livello 25)) e tra le primissime ricompense troviamo l'attesissimo Operatore Ghost. Al livello 15 troviamo invece come ricompensa gratuita il fucile d'assalto Grau 5.56 e al livello 30, sempre gratis, la mitraglietta Striker 45, la cui forma ricorda quella del leggendario UMP-45. Tra le altre ricompense premium troviamo progetti, skin alternative per gli operatori già disponibili e, al livello 100, una versione alternativa di Ghost con cappuccio.

Non c'è traccia purtroppo della modalità battle royale o della Guerra Terrestre da 200 giocatori ed è molto probabile che entrambe siano previste per la Stagione 3 o, perché no, come contenuto di metà stagione.

