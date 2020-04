COD Modern Warfare Stagione 3 e Warzone: un leak svela alcune anticipazioni!

La data d'inizio della Stagione 3 di COD Modern Warfare è stata recentemente confermata dai vertici di Activision, che hanno fissato l'appuntamento per mercoledì 8 aprile.

Ad ora, non sono disponibile molte informazioni su quelli che saranno in contenuti messi in campo da questa nuova fase all'interno dell'universo digitale di Call of Duty. Tuttavia, sembra che qualcosa sia stato svelato per errore con qualche giorno di anticipo. A riportarlo è il portale Charlie Intel, che riferisce di email contenti materiale promozionale giunte con tempistiche inaspettate e contenenti un'immagine che anticipa alcuni dettagli sulla Stagione 3 di Call of Duty: Modern Warfare.

L'artwork incriminato, che potete visionare direttamente in calce a questa news, presenta l'Operatore Alex. Viene inoltre garantito il "ritorno" di alcuni operatori e l'introduzione in-game di nuovo equipaggiamento. Elemento interessante, viene inoltre riportato lo slogan "Worlds collide", "i mondi collassano"/"i mondi si scontrano": che sia il preludio per un evento speciale? Infine, si conferma che le novità della Stagione 3 coinvolgeranno il Multiplayer di Call Of Duty: Modern Warfare, Special Ops e Call of Duty: Warzone.



In attesa di eventuali conferme ufficiali in merito a quanto apparentemente trapelato, ricordiamo che ulteriori rumor indicano il possibile arrivo della nuova mappa Village in COD: Modern Warfare.