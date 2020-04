COD Modern Warfare Stagione 3: tutte le novità introdotte nell'ultimo Call of Duty

Anticipata da un nuovo trailer di Call of Duty: Modern Warfare e Warzone, la Stagione 3 di COD si appresta ad esordire all'interno dei due titoli targati Activision.

Molteplici le novità proposte per il più recente capitolo tradizionale della serie, ovvero Call of Duty: Modern Warfare, pubblicato nell'autunno 2019. Tra queste ultime, figura ad esempio l'introduzione di tre nuove mappe per il gioco in multiplayer. Adatte a scontri 6v6, queste ultime includeranno:

Talsik Backlot;

Hovec Sawmill;

Aniyah Incursion;

Con l'avanzare della Stagione 3, i giocatori possono inoltre attendersi l'introduzione di nuove, tra le quali varianti di Demolition, Gun Game Reloaded e Gunfight. Immancabili poi ulteriori contenuti aggiuntivi legati a Skin speciali dedicate a Operatori, veicoli e altri elementi. Debutta infine anche ildi Call of Duty Modern Warfare, che consente peraltro l'accesso immediato al nuovo Operatore Alex, Echo 3-1, che compie dunque il proprio debutto nel gioco dopo una serie di voci di corridoio.

Direttamente in calce a questa news, potete inoltre visionare un'immagine riassuntiva della road map di contenuti in arrivo in-game nel corso dell'intera Stagione 3 di Call of Duty: Modern Warfare. In chiusura, vi ricordiamo che alcuni contenuti dell'aggiornamento saranno disponibili in esclusiva per la versione PS4 di COD Modern Warfare.